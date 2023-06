L'Arena58 si apre per i piccoli centauri che vogliono provare il brivido delle minimoto

Inizia l’estate e l’Arena 58 non poteva mancare all’appello dei motori. Questa volta però i protagonisti saranno i bambini, i quali sabato 17 giugno dalle ore 15.00 potranno avvicinarsi al mondo del motociclismo e motocross in tutta sicurezza. Il Moto Club Misano in collaborazione con l’SMR di San Marino organizzeranno un evento Hobby Sport FMI dove chiunque può partecipare. SMR Motorcycle azienda sammarinese metterà a disposizione dei giovani partecipanti moto e abbigliamento tecnico e di sicurezza . Istruttore il tecnico federale FMI Alex Zanotti, 2 volte Campione del mondo. Sabato 17 sarà la prima data di questo evento Hobby Sport dedicato ai giovanissimi presso l’Arena 58 di Misano Adriatico. Dal mese di luglio la scuola sarà strutturata in maniera permanente affinché non solo i ragazzi e bambini del circondario ma anche i turisti possano avvicinare in tutta sicurezza i loro bambini e ragazzi al mondo del motocross e motociclismo in generale. v