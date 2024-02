L'estate è alle porte, al via i corsi per diventare bagnino di salvataggio

I Bagnini di Salvataggio sono delle figure molto importanti, possono fare molto per la sicurezza degli altri, non solo dal punto di vista professionale, ma anche di aiuto concreto e di solidarietà, vivendo un’esperienza unica, di apertura verso il prossimo. Ed in vista della nuova stagione balneare, il 13 marzo 2024 inizierà il nuovo corso per diventare bagnino di salvataggio, della Società Nazionale Salvamento Genova - sezione rimini – con sede in via Fogazzaro 97 a Rimini.



Frequentando il corso si potrà ottenere il brevetto regolarmente riconosciuto dai Ministeri competenti per l’esercizio della professione presso litorale marittimo ed acque interne (piscine, fiumi e laghi). Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 4 marzo 2024 contattando i seguenti recapiti: 0541 382240 - 331 1628166 o richiedendo informazioni alla seguente mail giannimazzotti@virgilio.it .