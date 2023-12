L'ultimo saluto a Bruna Cavalli, la ragazza investita sulla Statale 16

E' stato fissato per giovedì 7 dicembre, alle ore 10.30 presso il cimitero di Rimini, l'ultimo saluto a Bruna Cavalli la 31enne deceduta sabato sera in seguito a un drammatico incidente stradale. Il dramma si era consumato intorno alle 21.30 del 2 quando la ragazza, insieme a un'amica 21enne, stava camminando sul ciglio della Statale 16 all'altezza del Mondo Convenienza. Non è chiaro se le due giovani stessero cercando di attraversare l'Adriatica, in quel punto particolarmente buia, quando sono state travolte da una Volkswagen Tiguan condotto da un 60enne bellariese che stava accompagnando una persona all'ospedale. Un impatto violentissimo che ha scagliato i pedoni sull'asfalto con la 31enne che era deceduta sul colpo mentre, la 21enne, rimasta ferita seriamente era stata trasportata al "Bufalini" di Cesena dove i medici le avevano riscontrato la frattura di una gamba. Sul posto, per i rilievi di rito e per consentire i soccorsi, era intervenuta la Polizia Stradale che dovrà accertare l'esatta dinamica dell'incidente.