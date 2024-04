La banda del buco in azione, svaligiata una tabaccheria

Banda del buco in azione, nella notte tra martedì e mercoledì, coi malviventi che hanno preso di mira la Tabaccheria 18 all'incrocio tra i viali Nazario Sauro e Trieste a Rimini. Dai primi riscontri i ladri sarebbero passati da un garage a fianco dell'attività commerciale per poi attaccare il muro confinante tra i due locali. Dopo averlo abbattuto sono riusciti ad entrare nella tabaccheria e, una volta dentro, hanno fatto man bassa di quanto si trovava a portata di mano. Una volta ripulita l'attività, i malviventi sono fuggiti indisturbati senza lasciare traccia. Solo nella mattinata di mercoledì, alla riapertura, il furto è stato scoperto ed è scattato l'allarme che ha fatto intervenire una pattuglia dei carabinieri. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione mentre sono state avviate le indagini degli inquirenti dell'Arma per cercare di individuare gli autori del colpo.