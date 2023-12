La Confcommercio e le forze dell'ordine fanno squadra contro l'abusivismo commerciale: 'Falso? No, grazie"

Curiosità e attenzione per l’iniziativa “Falso? No, grazie!” organizzata nel pomeriggio da Confcommercio della provincia di Rimini insieme al Cat – Centro Assistenza Tecnica Confcommercio Rimini con la collaborazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Rimini con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa si è svolta nella centralissima piazza Tre Martiri dove Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno portato anche i mezzi utilizzati nelle azioni a contrasto dell’abusivismo commerciale, è stata pensata per sensibilizzazione la cittadinanza a non acquistare prodotti contraffatti e a non usufruire dei servizi offerti abusivamente. Alla presenza del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Alessandro Coscarelli, dell’assessore alla Polizia Locale, Juri Magrini, del presidente di Confcommercio provinciale, Gianni Indino, dei rappresentanti della Guardia di Finanza e della Polizia Locale che hanno portato in piazza i mezzi che utilizzano nei servizi contro l’abusivismo commerciale, sono stati distribuiti volantini e brochure informativi sui numerosi motivi per cui scegliere di comprare prodotti originali. Attraverso la visione di video e l’ausilio delle autorità preposte, sono stati spiegati alle persone intente ai primi acquisti natalizi gli ingenti danni connessi alla contraffazione per lavoratori, imprese regolari, società civile e anche per il consumatore finale. Il claim “Falso? No, grazie!” è stato utilizzato anche per scattare selfie dentro alla cornice dedicata all’evento con l’hashtag #falsonograzie.