La lite per questione di soldi degenera, ferito a colpi di bastonate. Arrestato l'aggressore

Aggressione a colpiti di bastonate. Un cittadino di nazionalità indiana è stato arrestato mercoledì sera dalla Polizia con l'accusa di lesioni aggravate. Tutto ha avuto inizio quando al comando è stato segnalata la presenza di un uomo sanguinante chiedere aiuti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato delle persone in strada, tra le quali anche il ferito. Subito dopo, gli agenti sono stati avvicinati da un soggetto in forte stato di agitazione, il quale riferiva che il ferito si sarebbe introdotto nel suo appartamento, forzando la porta, sottraendogli la somma di 1300 euro e la carta d’identità. Il ferito, al contrario, riferiva di essere stato colpito con un bastone lungo circa 70 centimetri, poi rinvenuto al piano terra dello stabile, sporco di sangue. A seguito dei controlli effettuati anche sentendo la versione di altri due inquilini dello stabile, gli agenti hanno appurato che tra i due uomini era nata una lite per motivi di denaro, a seguito della quale uno dei due aveva colpito l’altro ripetutamente utilizzando un bastone.