La madre gli nega i soldi per la droga e la figlia 24enne l'accoltella

Sfiorata la tragedia famigliare con una ragazza che, al rifiuto della madre di consegnargli i soldi per la droga, ha afferrato un coltello da cucina sferrando dei fendenti che hanno ferito la vittima. L'aggressione è avvenuto lo scorso 29 giugno quando la giovane, una 24enne in crisi d'astinenza e già seguita dal Sert e dal centro di salute mentale, ha iniziato a dare in escandescenza pretendendo a tutti i costi 40 euro per comperare una dose di eroina. Alla risposta negativa si è scagliata contro la mamma e, dopo aver preso la lama, ha colpito alla cieca ferendo l'anziana alle braccia procurandole dei tagli poi giudicati guaribili in 7 giorni. Pare che a causare la crisi d'astinenza della 24enne sia stato il rifiuto da parte del Sert a consegnarle il metadone in quanto, dalle analisi, la ragazza era risultata positiva all'eroina. La vittima ha dato l'allarme alla polizia di Stato e, il personale della Squadra Mobile, ha arrestato la giovane che lo scorso 15 giugno era già fuggita da una comunità di recupero. Ritenuta "pericolosa" per la 24enne, difesa dall'avvocato Marco De Pascale, si sono aperte le porte del carcere con le accuse di tentata rapina e lesioni personali aggravate in attesa di essere trasferita in una comunità terapeutica per dinsitossicarsi.