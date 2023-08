La magia di Italia in Miniatura dopo il tramonto con effetti speciali da sogno

“Divertente di giorno, magica di notte”: Italia in Miniatura si accende sotto le stelle dell’estate per tre eccezionali mercoledì in notturna, nelle date del 9, 16 e 23 agosto, con apertura prolungata fino alle 22.30, attrazioni in funzione no-stop dalle 10.30 alle 21, animazione spettacolare ed effetti speciali, di luce, acqua e suono, da godere con un biglietto al prezzo speciale di 10 Euro, in vendita alle casse dalle 18.30. Italia in Miniatura di sera è un’esperienza da non perdere: i 300 monumenti tutti illuminati la rendono un paese da sogno che si può ammirare in notturna solo nelle tre speciali date di agosto, quando alla magia della piccola Italia che prende vita, percorsa da trenini da nord a sud, si aggiungono fontane luminose, waterwall ed effetti speciali da sogno.

Anche le attrazioni non si fermano sarano in funzione fino alle 21 (orario dell’ultimo giro) per l’impagabile sensazione di ammirare l’Italia dall’alto dalla Torre Panoramica, dalla Monorotaia o dall’emozionante Vecchia Segheria con Pinocchio illuminato come un vero Paese dei Balocchi e Scuola Guida Interattiva aperta per i mini-piloti da 6 a 12 anni. Si potrà addirittura navigare in gondola nella Venezia by night, mai così suggestiva, accompagnati dalla musica barocca di un Trio d’Archi che suona dal vivo. Dalle 19 in Piazza Italia, trucca bimbi gratuiti fino alle 21: dopo quell’ora partirà il videomapping che trasformerà piazza in un mosaico danzante di arazzi di luce.

Artisti, ballerini e acrobati saranno i compagni dello straordinario viaggio in Italia di notte, fino al gran finale delle 21:45 con danzatori, bolle giganti, acrobati sotto il cielo delle Alpi e un’apoteosi di schermi d’acqua, fontane luminose che emergono dai mari ed effetti mozzafiato. Il parco chiuderà alle 22.30. “Un gioiello come Italia in Miniatura deve poter brillare sotto le stelle e vederlo di sera è qualcosa che non si dimentica - dice Patrizia Leardini, C.O.O. di Costa Edutainment – abbiamo deciso di lanciare un biglietto speciale a 10 Euro, perché la magia possa essere davvero alla portata di tutti.”

Per accedere al Parco di sera, ci sarà infatti un biglietto al prezzo speciale di 10 Euro, acquistabile solo nelle tre giornate dell’evento e solo alle casse del parco, a partire dalle 18.30. Il biglietto non sarà valido per la tariffa “Secondo giorno”. Chi si trova già nel parco non avrà costi aggiuntivi e potrà godersi la giornata eccezionale restando al parco fino alle 22.30. In caso di meteo avverso, gli eventi saranno spostati ad altre date.