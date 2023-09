La Polizia di Stato presente alla prima edizione di “Expoaid"

Il 22 e 23 settembre si terrà a Rimini la prima edizione di “Expo Aid”, evento nazionale dedicato alle persone con disabilità che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. La Polizia di Stato, da sempre attenta custode dei valori di rispetto ed inclusione, sarà presente all’iniziativa con i suoi atleti paralimpici del gruppo sportivo Fiamme Oro: lo schermidore Emanuele Lambertini, la nuotatrice Giulia Ghiretti e il nuotatore plurimedagliato Antonio Fantin. Quest’ultimo, in particolare, interverrà alla conferenza tematica “Sport e Disabilità” che si terrà dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di venerdì 22 settembre. Il gruppo sportivo Fiamme Oro si è di recente arricchito di 14 atleti paralimpici che, da “semplici” tesserati sono diventati poliziotti, essendo stati assunti con un concorso pubblico per entrare a tempo indeterminato nel ruolo tecnico-scientifico della Polizia di Stato.





Al Palacongressi di Rimini sarà inoltre allestito uno stand espositivo, curato dalla Questura di Rimini, all’interno del quale verrà proiettato il trailer di “Segni molto particolari” realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato: un inno all’inclusività e al valore della diversità, realizzato dal regista Alessandro Parrello. Nello stand saranno distribuiti gadget istituzionali e materiale illustrativo e vi saranno presenti, in alcuni momenti, gli atleti delle Fiamme Oro.