La polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci, Questore di Fiume e Giusto tra le Nazioni

Nella mattinata di venerdì, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e Giusto tra le Nazioni, organizzata dalla Questura di Rimini si è tenuta una cerimonia commemorativa presso il Cinema Teatro Tiberio. La cerimonia, accompagnata dall’esecuzione dei brani “La vita è bella” e “Hallelujah” da parte di una giovane violinista, si è svolta alla presenza delle autorità cittadine, del Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano e del Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi. Alla cerimonia hanno partecipato due scuole secondarie di 1° grado di Rimini, la Scuola Dante Alighieri e la Scuola Panzini, i cui alunni hanno letto due brani, di Liliana Segre ed Odoardo Focherini. Per l’occasione, presso il giardino “Giusti tra le Nazioni” ubicato nel Parco XXV Aprile, è stato piantato un albero in corrispondenza del cippo commemorativo del giovane Funzionario di Polizia che salvò migliaia di ebrei in fuga dalle persecuzioni dei nazisti.