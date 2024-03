La Polizia penitenziaria di Rimini celebra i 207 anni di fondazione del corpo

In occasione della ricorrenza dei 207 anni di fondazione del corpo la Polizia Penitenziaria di Rimini terrà una cerimonia nel cuore del centro storico della città. L'appuntamento è per il 21 marzo in piazza Cavour dove, alla presenza delle autorità, alle 11 sarà una Compagnia costituita da due Plotoni di Allievi agenti del Corpo attualmente in formazione presso l'Istituto d'Istruzione di Parma e un plotone di personale effettivo agli Istituti Penitenziari e Servizi della Regione che renderanno gli onori alla massima Autorita e ai vessilli presenti. Dalle ore:9.00 alle ore 19.00, saranno inoltre allestiti dei gazebo con materiale illustrative delle attività del Corpo e un'esposizione di automezzi in uso.