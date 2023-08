La ricarica del cellulare non va a buon fine, commesso aggredito a bottigliate

Pomeriggio concitato nel negozio di telefonia Wind di piazzale Cesare, nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini, dove un commesso è stato aggredito a bottigliate da un cliente scontento. Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 16 si è presentato quello che è stato poi identificato per un senegalese 21enne che pare avesse avuto dei problemi nell'effettuare una ricarica del cellulare. Il dipendente ha cercato di spiegare al giovane che il problema non dipendeva dal negozio e lo straniero, improvvisamente, lo ha aggredito con una bottiglia picchiadolo più volte in faccia dalla parte del tappo e ferendolo a un sopracciglio. Il 21enne è scappato mentre, dal negozio, è partito l'allarme che ha fatto intervenire la Volante della polizia di Stato e un'ambulanza del 118. Mentre il ferito veniva medicato dai sanitari è scattata la caccia al malvivente che, poco dopo, è stato intercettato da una pattuglia dell'esercito impegnata nell'operazione "Strade sicure" all'incrocio tra le vie Gambalunga e Roma. Bloccato, il 21enne è stato quindi affidato al personale della polizia di Stato che lo ha portato in Questura per l'identificazione