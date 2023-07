La sindaca Alice Parma riceve in Municipio la squadra di basket campione d'Italia Uisp

Nella mattinata di oggi (sabato 8 luglio) la sindaca Alice Parma e l’assessore Filippo Sacchetti hanno ricevuto in Municipio gli atleti di CNO basket Santarcangelo, squadra laureatasi campione d’Italia Uisp nello scorso mese di giugno al Flaminio di Rimini.



A sindaca e assessore, il presidente Alex Gavagna ha consegnato la maglietta celebrativa realizzata per festeggiare un traguardo raggiunto per la prima volta alla quarta partecipazione ai campionati nazionali, dopo che negli scorsi anni CNO era comunque sempre riuscita a piazzarsi tra le prime quattro squadre d’Italia.



“La storia di CNO è speciale non solo per le vittorie e i tanti obiettivi sportivi raggiunti, coronati dalla vittoria del campionato nazionale – ha detto la sindaca Alice Parma ai presenti – ma perché la squadra è nata intorno a un gruppo di amici santarcangiolesi e mantiene tuttora una spiccata componente umana, che rende questo percorso unico a distanza di dodici anni dalla fondazione dell’associazione sportiva”.



L’assessore Sacchetti ha ricordato i primi passi della squadra, nata dalla volontà di aprire nuovi spazi per il basket a Santarcangelo, mentre il presidente Alex Gavagna ha confermato che la storia di CNO è destinata a continuare, con l’inseguimento di nuovi traguardi anche nel prossimo futuro grazie all’inserimento di giocatori giovani nella struttura consolidata della squadra.