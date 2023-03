La strada chiude al traffico per la riqualificazione della rete idrica

Proseguono i lavori di Hera per la riqualificazione della rete idrica, che, dopo le vie Pasquale Tosi e Giordano Bruno, dal 27 marzo interesseranno viale Mazzini con importanti modifiche alla viabilità. Per le prime due settimane, il cantiere occuperà il tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Cabina/IV Novembre, mentre per le due settimane successive i lavori si sposteranno nel tratto tra le vie Ugo Braschi e Cabina/IV Novembre. In entrambi i casi, la tipologia di scavo non consentirà l’istituzione di un senso unico alternato, rendendo pertanto necessaria la totale chiusura al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi della ditta incaricata, quelli dei residenti e di soccorso.

Dal 27 marzo e fino al 6 aprile, inoltre, la corsia di viale Mazzini compresa tra le vie Pascoli e Giordano Bruno con direzione via Emilia, resterà chiuso al traffico. Anche i percorsi del trasporto pubblico locale subiranno deviazioni: tutte le modifiche saranno pubblicate sul sito www.startromagna.it/infobus/. Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio idrico, mentre per quelle programmate le utenze interessate saranno puntualmente avvertite, oltre che tramite volantinaggio, anche attraverso sms o mail. Il servizio di avviso gratuito è fornito ai clienti che ne fanno richiesta compilando il modulo pubblicato su www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.

Lunedì 27 marzo prenderanno avvio anche i lavori per la realizzazione delle infrastrutture e delle reti elettriche propedeutiche alla riqualificazione della pubblica illuminazione in via Scalone. Fino al 28 aprile, dalle 8 alle 18, il cantiere interesserà tratti della via che saranno comunque percorribili a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, se necessario, da movieri.