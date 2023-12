Due giorni di laboratori per i più piccoli al centro commerciale

Un fine anno sulle ali della fantasia e della meraviglia alle Befane Shopping Centre di Rimini. Nell'atmosfera fiabesca del Villaggio dello Schiaccianoci proseguono infatti le iniziative per grandi e piccini promosse dal Centro commerciale: tutto ruota attorno al 'cuore' delle feste 'made in Befane', il Villaggio dello Schiaccianoci: venerdì 29 e sabato 30 dalle 15.30 alle 18.30 in programma tante attività per i più piccoli nei laboratori art&crafts dedicati alla fine dell'anno, per mettere in gioco, guidati da animatori e animatrici, tutta la propria creatività disegnando, colorando, ritagliando. I laboratori sono gratuiti previa prenotazione: è sufficiente rivolgersi all'InfoPoint o scrivere su WhatsApp al nunero 351.8229963. Calendario completo su www.lebefane.it

E cosa c'è di più magico che chiudere l'anno incontrando da vicino le più famose principesse delle fiabe? Ariel, Biancaneve e tante altre, guidate dalla Regina del Natale, entreranno in scena all'interno del Villaggio dello Schiaccianoci domenica 31 dicembre alle 16.00 e alle 17.00 per incontrare tutti i bambini e animare momenti di gioco e divertimento.

Il calendario dei laboratori

Venerdì 29 dicembre 15.30-18.30 Laboratori di fine anno

Sabato 30 dicembre 15.30-18.30 Laboratori di fine anno

Domenica 31 dicembre alle 16.00 e alle 17.00 Le principesse delle fiabe