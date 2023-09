Ladre in trasferta ripuliscono una tabaccheria, inchiodate dalle telecamere di videosorveglianza

E' stata eseguita dalle Squadre Mobili delle Questure di Rimini e Bergamo l'ordinanza di custodia cautelare che ha aperto le porte del carcere per due 25enni sospettate di essere le autrici di un furto ai danni di una tabaccheria di Fermo avvenuto lo scorso 22 luglio. Le malviventi, entrambe già note alle forze dell'ordine, in quella occasione erano riuscite a far sparire oltre 3mila euro dalla cassa dell'attività dopo aver distratto il proprietario con la scusa di acquistare delle ciabatte. Dopo essersi impossessate dei contati, entrambe erano poi fuggite a bordo di una vettura ma la loro impresa era stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza nei pressi della tabaccheria. Le indagini della Polizia di Stato di Fermo avevano così permesso di risalire alle autrici del furto, poi riconosciute anche dalla vittima, per le quali è stata emessa l'ordinanza cautelare. Una è risultata risiedere a Rimini mentre, l'altra, a Bergamo ed entrambe sono state prelevate dalle rispettive Questure e accompagnante in carcere.