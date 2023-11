Ladri scatenati, si moltiplicano le segnalazioni sui social. "Tre casi in pochi giorni, fate attenzione"

Cittadini esasperati e si sommano diverse segnalazioni con il moltiplicarsi di furti o tentati furti in abitazione. La zona presa maggiormente di mira sembra essere quella di Bellaria Igea Marina, nello specifico Ghetto dei Pirati, via Garibaldi e la zona dei laghi. Diversi anche i messaggi sui social, per mettere in guardia i concittadini. “Occhio ai ladri, nella mia zona già tre intrusioni in una settimana”, lamenta una cittadina. E a ruota altre testimonianze: “In via Onofri, sorpresi due uomini intenti a tagliare inferriate, poi sono scappati nei campi quando hanno sentito le urla”.

Generalmente agiscono nel tardo pomeriggio o la sera. Le segnalazioni proseguono: “Sono entrati nel giardino e svuotato un furgone in una casa. Poi in un’altra hanno fatto un buco nella vetrata e sono entrati a rubare. In un altro caso stavano segando delle inferriate, ma sono stati scoperti”. E ancora altre segnalazioni: “Problemi anche a Cesenatico e Savignano”.