"Lasciamo ai pini il loro spazio", ripristinato il marciapiede danneggiato dalle radici degli alberi

“Lasciamo ai pini il loro spazio”, lo dice l’assessore Simone Imola che ha effettuato ieri mattina un sopralluogo nel cantiere aperto da Geat sul lato mare della carreggiata in viale Limentani dove le radici degli alberi avevano quasi completamente distrutto il marciapiede nel tratto compreso tra la sede del Centro 21 e l’inizio di viale Enna.

L’amministrazione comunale di Riccione, in ragione del fatto che in quel tratto non ci sono case, ha deciso di ripristinare il giardino fino al margine della carreggiata. “Le radici dei pini continuavano a distruggere in breve tempo i marciapiedi - osserva l’assessore -. Abbiamo ritenuto pertanto di sviluppare un’aiuola sotto agli alberi e di concentrare il transito pedonale sul lato monte della strada, dove in un secondo tempo procederemo con la sistemazione dei marciapiedi, anche questi danneggiati dai pini”. Geat, durante l’intervento che, se le condizioni del meteo lo consentiranno, effettuerà anche la manutenzione dell’illuminazione pubblica.