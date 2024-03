Lavori all’ufficio postale di Misano per la realizzazione del Progetto Polis

Il Comune di Misano ha ricevuto comunicazione dalla direzione della filiale di Rimini di Poste Italiane di imminenti lavori tecnici all’ufficio postale di via Romagna. L’intervento è propedeutico alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, legato al PNRR con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Al termine dei lavori l’ufficio postale sarà dotato di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a: documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone RAI.

Con la realizzazione di questo progetto l’ufficio postale di Misano assumerà una dimensione innovativa e vicina ad un maggiore spettro di necessità dei cittadini. Per consentire i lavori, l’Ufficio Postale di Misano resterà chiuso al pubblico da lunedì 18 marzo al 18 luglio 2024. In questo periodo, fino al 23 marzo i cittadini di Misano potranno usufruire dell’ufficio postale Cattolica 1 (orari: da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13.45, sabato dalla 8:20 alle 12.45). Da lunedì 25 marzo sarà invece allestito un container attrezzato ugualmente in via Romagna 9 a Misano Adriatico che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05, il sabato dalle 8:20 alle 12:35, con ATM fruibile h24.