Lavori sull'autostrada A14, il programma delle chiusure nel tratto Rimini Sud-Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona, che era prevista dalle 22 di giovedì, 29 febbraio, alle 6:00 di venerdì 1 marzo; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l'area di servizio "Montefeltro ovest". Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22 di venerdì 1 alle 6 di sabato 2 marzo. L'area di servizio "Montefeltro ovest" sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21-6. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72, SS16 Adriatica, via Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.