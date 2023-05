Lavori sugli impianti elettrici della città, due giorni senza corrente in numerose abitazioni e attività

L’amministrazione comunale di Riccione informa che nelle giornate di lunedì 29 e mercoledì 31 maggio ci saranno interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica nelle abitazioni e attività di numerose strade cittadine. In particolare, lunedì 29 verrà interrotta l’erogazione per lavori alle cabine secondarie poste in viale Palestrina (dalle 8,30 alle 12,30) e in viale Cavalcanti (dalle 13,30 alle 16,30). Nella giornata di mercoledì sarà interrotta la corrente elettrica dalla cabina secondaria di viale Taggia dalle 08,30 alle 16.

Il disservizio è dovuto alla necessità per E-Distribuzione di effettuare degli interventi sugli impianti. “Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata - raccomanda E-Distribuzione -, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori”.

Durante i lavori alla cabina di viale Palestrina verranno interessati dai disservizi i seguenti viali: viale Monti dal civico 7 al 9, 15, dal 19 al 25, 29, 9a, 21a e dal 10 al 14; viale Palestrina dal 9 al 25, dal 29 al 35, 15b, dal 10 al 24; viale Pergolesi dal 7 al 9, dal 15 al 21, 4 e dal 16 al 18; viale Donizetti dal 15 al 21, 25, 21a e dal 28 al 40; viale Paisiello 15, 19, dal 23 al 25 e dal 20 al 26; viale Tasso 71, dal 75 al 77, 83; viale Rossini 23; viale Dante 215.

Durante i lavori alla cabina di viale Cavalcanti verranno interessati dai disservizi i seguenti viali: viale Cavalcanti 13, 19, 25, 19a, dal 6 al 8, dal 12 al 14, 18, 2a; viale Angiolieri dal 21 al 23, 3xx e dal 18 al 24; viale Tassoni dal 21 al 25, 21a e dal 20 al 24; viale Tasso dal 183 al 185, 183a, 120; viale Oriani dal 13 al 15, 10; viale Boccaccio dal 26 al 28; piazza Sacco e Vanzetti 5.

Durante i lavori alla cabina di viale Taggia verranno interessati dai disservizi i seguenti viali: viale La Spezia 1, dal 7 al 11, dal 21 al 23, 1a, 9a, dal 4 al 16 e dal 20 al 24; viale Finale Ligure 41, dal 45 al 47, 45a, 44, dal 48 al 50; viale Genova dal 1 al 11, 1b, 4, dal 8 al 10, 12a, 12b; viale Portofino dal 35 al 45, 39a, dal 44 al 46; viale Camogli dal 3 al 13, dal 6 al 10, 8a; viale Varazze dal 1 al 3, dal 2 al 6, 2a; viale Moneglia dal 3 al 5, 9, dal 4 al 6; viale Casella dal 4 al 6; viale Taggia dal 2 al 6; viale Portovenere 23.