Lavori notturni in autostrada: serie di chiusure per i caselli della provincia di Rimini

Serie di chiusure dei caselli autostradali della provincia di Rimini. Ad annunciare il programma dei lavori è la società delle Autostrade. In particolare sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Dalle 22 di mercoledì 30 agosto alle 6 di giovedì 31 agosto sarà chiusa la stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini sud o di Cattolica. Nello stesso giorno e orario sarà chiusa anche la stazione di Cattolica, in uscita per chi proviene da Ancona. La notte successiva, dalle 22 di giovedì 31 agosto alle 6 di venerdì 1 settembre sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini nord o di Riccione.