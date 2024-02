Partiti i lavori a Passano alle condotte idriche delle vie Campo e Stracciarino

Partiti i lavori di risanamento delle condotte idriche interrate nella frazione di Passano. Per consentire ad Hera di svolgere l’intervento di riqualificazione in via Campo e in via Stracciarino per una lunghezza complessiva di 1,20 km, è stato istituito il divieto di transito e di sosta al traffico veicolare fino al 30 aprile, ad eccezione dei residenti. Le attuali condotte non garantiscono più adeguate condizioni di sicurezza per l’approvvigionamento idrico, verranno quindi sostituite dagli operai della ditta incaricata di eseguire le opere di scavo, Eco Demolizioni di Rimini, per evitare eventuali rotture e allo stesso tempo eliminare sprechi di risorse idriche.

“Dopo i lavori alle vie Augella e Marago a Cerasolo, via Canneto a Cavallino, via Cà Re a Coriano capoluogo e via della Badia a S. Andrea in Besanigo – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi - interveniamo a Passano per ammodernare i tratti di condotta più ammalorati di due strade, via Campo e via Stracciarino, che necessitavano di interventi risolutivi alla problematica delle perdite d’acqua. Quello della programmazione con il gestore idrico è un impegno portato avanti da inizio mandato così come negli anni precedenti tale da consentire, ora e in futuro, di intervenire nei punti più critici della rete idrica del territorio”.