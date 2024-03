Nuovi asfalti a Misano: interventi per la rotonda di via del Mare e Portoverde

Si avvieranno lunedì, e si protrarranno fino a dopo Pasqua, alcuni importanti interventi di asfaltatura volti a ripristinare le condizioni ottimali del fondo stradale e migliorare l’accesso della zona mare in vista della stagione estiva. Si parte, lunedì, con la rotonda di via del Mare, all’incrocio con via Salvo d’Acquisto, snodo nevralgico e molto trafficato, in quanto punto di collegamento tra monte e mare e di smistamento per il polo scolastico, sportivo e commerciale. Per la durata dei lavori, la circolazione sarà limitata e regolamentata con senso unico alternato.

Mercoledì sarà la volta di Portoverde. I lavori di asfaltatura interesseranno piazza Colombo e verrà riaperta via Calle dei Mercanti, attualmente chiusa per consentire l’esecuzione della pavimentazione del nuovo lungomare. Sempre a Portoverde, dopo il ponte di Pasqua, i lavori di asfaltatura si completeranno con via Marco Polo e l’ultimo tratto di via Magellano.