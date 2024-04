Da Le Figaro a Lonely Planet, i giornalisti in tour alla scoperta della Rimini fuori dagli stereotipi

La riscoperta di Reggio Emilia, la Rimini fuori dagli stereotipi, il Motor Valley Fest di Modena e ovviamente la gastronomia emiliana: questi i temi su cui si focalizzeranno, da domani e per tutto il mese di aprile, tre giornalisti di note testate internazionali on-line impegnati in eductour con Apt Servizi Emilia-Romagna. Infatti i reporter di Le Figaro (300.000 abbonati al sito web), Lonely Planet in versione francese (322.000 visitatori mensili tra desktop e mobile) e The Hollywood Reporter (18 milioni di visitatori mensili online) racconteranno, in quattro reportage, rispettivamente: Reggio Emilia, Rimini, il Motor Valley Fest di Modena e le Capitali emiliane della Food, Parma e Bologna.

In dettaglio: Reggio Emilia e Rimini sono meta del reporter francese Jean Tiffon di Le Figaro, in visita da domani (16 aprile) fino al 19 aprile. Focus della prima tappa, la "grande sconosciuta dell'Emilia-Romagna", ovvero Reggio Emilia, vista attraverso la Collezione Maramotti e l'architettura contemporanea di Santiago Calatrava, fino ai palazzi di epoca medievale, le antiche chiese e i castelli delle colline. Il 18 aprile il giornalista punterà a Rimini per offrire un'immagine lontana dagli stereotipi di sola località balneare in una due giorni tra arte medievale e rinascimentale, fino alla Rimini Felliniana. La tradizione enogastronomica della Food Valley d'Italia sarà invece protagonista del terzo itinerario della giornalista francese Claire Angot nelle tappe di Bologna e Parma, per il reportage sul sito Lonely Planet in edizione francese. Infine, il giornalista americano Jordan Riefe di Hollywood Reporter si concentrerà sulla Rimini insolita, culturale e cinematografica, e sulla "Terra dei Motori". Dalla visita alla città e luoghi simbolo del "Maestro", l'inviato raggiungerà poi Modena per assistere al Motor Valley Fest che si terrà dal 2 al 5 maggio. (fonte: agenzia Dire)