Le novità della spiaggia riminese: dal Sup gigante al Taqball, dal Flyfish al No Gravity yoga fino al pedalò elettrico

Dal Flyfish al Sup gigante per 8 persone al volopattino per volare sull’acqua, dal pedalò che diventa elettrico, fino al Taqball, il Group cycling e il padel che si evolve nel nuovo sport dell’estate 2023 che cerca di mettere d’accordo la ‘storica’ rivalità fra i puristi del tennis e i fan del padel: il pickleball. E poi spiagge green ed ecologiche, bagni pet friendly, accoglienza per chi è diversamente abile, benessere e sport in spiaggia e in mare e ancora divertimento e intrattenimento: lungo i 250 stabilimenti balneari, con i loro 50.000 ombrelloni e 150.000 lettini, si può trovare ogni tipo di proposta per vivere una vacanza ricca di esperienze uniche.

Ad attendere questa estate gli ospiti sui 15 km di spiaggia riminese dai beach sport tradizionali a quelli innovativi, come il Flyboard o lo Yoga sull’amaca, fino al pilates a bordo del sup o sulla sabbia, la camminata metabolica, il calcio biliardo o le mille discipline sportive in mare, dall’idromassaggio ai bagni ecosostenibili fino a quelli dog friendly. Le spiagge di Rimini da sempre dettano mode e tendenze con grande attenzione alle esigenze del turista e sguardo costante all’innovazione, con un occhio di riguardo a chi ha esigenze ‘speciali’. Ecco un viaggio sulla spiaggia fra le proposte dell’estate 2023.

Spiaggia e nuovo waterfront riminese, insieme, sono la palestra a cielo aperto più grande d’Europa, con isole fitness e campi da beach volley, beach tennis, foot volley e basket per giocare e divertirsi sulla sabbia così come fra la vegetazione Mediterranea. Nei Bagni compresi tra il 20 e il 150 di Rimini sud, sui campi degli stabilimenti che fanno parte del network Piacere Spiaggia Rimini, prende vita Un mare di Sport: sulle aree polisportive, vengono organizzati circa 100 micro-eventi sportivi, comprendenti match di foot volley, tavolino, beach volley e beach tennis, aperti a tutti gli amanti dello sport, che siano professionisti o amatoriali appassionati, che possono partecipare iscrivendosi direttamente ai bagni coinvolti o tramite i canali social.

Appuntamento fisso del calendario estivo, il Campionato di FootVolley che torna sulla sabbia dei Bagni 54-55 Le Spiagge di Rimini Sud, ogni martedì (dal 30 maggio all’8 agosto), organizzato dall’associazione FootVolley Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini con cui realizzano altri appuntamenti di rilievo, come le SuperCoppe e i Tornei BeTable e Taqball sulla spiaggia (info: www.footvolleyrimini.it).

Il Teqball o il BeTable sono infatti tra gli sport di spiaggia che fanno tendenza: una disciplina che unisce più sport, come il ping-pong e il calcio e si gioca con i piedi o con la testa utilizzando un pallone da calcio e un tavolo ricurvo diviso a metà da una rete. L'obiettivo è mandare il pallone nel campo dell’avversario, palleggiando fino a tre volte, come nel volley. Ci si può giocare anche in quattro, a coppie di due, ad esempio ai bagni 54/55 o al bagno 84 Graziano (www.bagno84.it/teqball-a-rimini-romagna/) e in tanti altri stabilimenti balneari. Con il tavolo Teq è possibile praticare anche il Teqvoly, la variante del beach volley, che utilizza le stesse movenze della pallavolo, ma muovendosi in poco spazio.

Prende il via domani e prosegue per tutta la stagione estiva nei 9 lidi di Marea Rimini Spiagge (dal bagno 86A al bagno 95 a Bellariva di Rimini) il Beach Game, la novità della stagione balneare 2023. Su una grande ‘arena sportiva’ di 220 metri quadrati si concentrano 12 campi da gioco e tante attività sportive: dagli sport emblema della spiaggia riminese come Beach Volley, FootVolley, Beach Tennis, con tornei di sport da spiaggia in un contesto quasi ‘professionistico’, fino alle lezioni di No Gravity Yoga, appesi a speciali amache in grado di facilitare le posizioni dello Yoga, fino alle lezioni di Group Cycling con Riccardo Moretti (ogni mercoledì e sabato) per pedalare all’aria aperta sulle 10 postazioni dell’arena. Inoltre, accompagnati dallo spettacolo del sole che sorge dal mare si può praticare Ashtanga Yoga all’Alba. Dal 30 maggio al 27 luglio ogni martedì e giovedì il grande stabilimento accoglie anche il Campionato di Beach Tennis femminile e maschile a coppie fisse, formula gironi, mentre ogni mercoledì dal 7 giugno, dalle 19.15 alle 20.15, si può praticare Handstand e Flexibility un doppio allenamento in un’unica lezione che combina verticali e flessibilità per ottenere risultati performativi e salutari, adatto a tutti i livelli. Al Marea Rimini Spiagge si può praticare anche il Sup Pilates con istruttori esperti per tutta l’estate, la mattina nei giorni di mercoledì e venerdì, e se il mare non lo permette, le lezioni si svolgono a terra. Info ed iscrizioni per partecipare alle attività sportive su www.mareaspiagge.it

A Marina Centro al Bagno Tiki 26 si può partecipare, invece, a lezioni di Pilates on the beach a cura di PilatesStudio. 4 giorni alla settimana Eva Imbrunito e il suo staff tengono lezioni di beach matwork (lunedì 19-20, martedì e venerdì 8-9, giovedì 19:30-20:30. Per info e prenotazioni: 391 777 7870 info@evapilates.it). Ma al Bagno Tiki 26 c’è una spiaggia attiva tutto l’anno con corsi sportivi di ogni genere tenuti da istruttori certificati e una palestra in spiaggia oggi diventata ancora più grande ed attrezzata, dove è possibile allenarsi in qualsiasi stagione. In estate presenta tutte le sue potenzialità, proponendo tante altre attività con istruttori sportivi certificati come Crossfit, camminata sportiva (walk on the beach), Zumba Fitness, Group Cycling, allenamento funzionale, per giornate in spiaggia da dedicare allo sport, al benessere e al divertimento. (info: www.bagno26rimini.com/sport-e-benessere/ ).

Dall’unione tra il bagno 35, 36 e 37 nasce l’Adriatic Village, una sorta di villaggio con servizi sia per il relax, con lettini XL o l’area suite lounge, con ombrelloni e gazebo affacciati sul mare, sia per le attività sportive, grazie alla presenza di allenatori, istruttori e trainer di sport di terra e di acqua. Tra i servizi offerti in spiaggia una palestra attrezzata con area fitness, campi da beach tennis, beach volley, foot volley e calcetto, Teqball, ping pong e biliardino. E ancora corsi di yoga, spinning, pilates e Sup pilates. Info: www.adriaticvillage.com

Ai bagni 14 e 51 di Marina Centro il mercoledì e il sabato ci si ritrova anche per praticare il Nordic Walking sulla spiaggia e tornare a casa abbronzati e in forma. (info: 320 7433000 www.lapedivella.com/nordic-walking/), mentre ai bagni Libra, il collettivo di spiagge nato dall'unione dei bagni 63, 63°, 63B, 64 e 65, dotato di un'attrezzata palestra di Body Building, quest’anno si può partecipare anche a lezioni di Boxe e Thai Boxe con il campione Fabio Corelli.



A Rimini, sulla spiaggia, e non solo, già dallo scorso anno si pratica anche la Camminata Metabolica, che include movimenti di marcia, boxe e danza e che coinvolge sportivi e non di tutte le età. Nei mesi di giugno, luglio, agosto ripartono le lezioni in spiaggia il sabato e la domenica pomeriggio (ore 17.30) all’interno del programma “un mare di energia” promosso da piacere spiaggia rimini (info: Fb/camminatametabolicarimini) Sulla spiaggia di fronte al Bagno 106B a Marebello (Coco Beach), si può giocare invece a Calcio Biliardo: si gioca con i piedi anziché con le stecche, con i palloni numerati anziché con le biglie, ma si disputa su un campo che riproduce un vero tavolo da biliardo, con tanto di panno verde e buche laterali e le regole sono le stesse del biliardo americano (info: www.facebook.com/Cocobeach106b). Al Bagno 27 di Marina Centro tornano invece le Spiagge del benessere per dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all'alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere suddivise tra spiaggia e hotel (info: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it/).

Sport e divertimento non solo sulla spiaggia, ma anche in acqua. Basta rivolgersi ad uno dei tanti centri nautici che punteggiano la spiaggia di Rimini all’altezza dei bagni 146, 118, 93, 78, 67-68, 62-63, 32-33, 8 sud e al Lido San Giuliano (zona Darsena). In questi centri, oltre alla locazione delle consuete attrezzature quali pedalò, mosconi a remi, SUP, paddle surf, bumpers, si possono trovare anche barche a vela, gommoni, catamarani, wind-surf, surf da onda e moto d'acqua e si possono prendere lezioni, impartite da personale qualificato, di SUP, vela, wind-surf, nuoto per bambini nonchè di acquagym.

Vengono inoltre offerte diverse opportunità di attività idro-sciatoria: si può scegliere se salire su uno dei gonfiabili trasportati tra le onde, come il Twister (info: www.alladeriva.it), il crazy shark, o il toro extreme (disponibili ad esempio nei centri nautici di Miramare e Lagomaggio), o volare sul mare con i Flyboard, per fare acrobazie con un jet sotto ai piedi (info: www.alfiosurvivor.it), o con l’Hoverboard, detto anche volopattino, uno skateboard fluttuante da usare sull’acqua (centro nautico Bellariva c/o bagno 93 www.facebook.com/flyboardrimini/). Il wakeboard, invece, è uno sport da tavola di recente diffusione che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. Trainati sull’acqua per mezzo di una corda si possono eseguire curve, salti e manovre di ogni genere (centro nautico a Rivazzurra www.alfiosurvivor.it, centro nautico Alla Deriva www.alladeriva.it). E per i più temerari, c’è anche il Tubing, una camera d'aria trascinata sull'acqua. Al Riki's Tribú, il centro nautico e scuola windsurf che si trova all’altezza del bagno 78, si possono praticare anche il paracadute ascensionale e il fly-fish, detta anche banana volante, una variante della banana boat, predisposta per due o massimo 3 persone, che durante il trascinamento rimane quasi sospesa sull’acqua. Qui viene anche utilizzato, a scopo didattico, il windkart, un piccolo catamarano a vela con albero privo di sartie, messo a disposizione per svolgere corsi per principianti (info: www.rikistribu.com).

Una delle attività sportive più in voga da praticare direttamente in mare è sicuramente il Sup (Stand Up Paddle), una rivisitazione del surf hawaiano, con l'aggiunta di un remo, grazie al quale si riescono ad effettuare vere e proprie traversate in mare, adatte a tutti, e dagli effetti benefici sul corpo e gli addominali. A Rimini è praticato in diverse spiagge e in diverse modalità, con tante tavole diverse.

I venerdì di giugno, luglio e agosto alla spiaggia libera di San Giuliano, zona Darsena, si pratica ad esempio il Sup Yoga sull’acqua, un’occasione per praticare Yoga sulle onde del mare nella magia del tramonto. Le classi, della durata 80 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi, le lezioni si svolgono dal 2 giugno al 18 agosto ogni venerdì sera alle 19. (E’ necessaria la prenotazione su whatsapp al +39 3517466756) Info: www.instagram.com/riminiyogi/

Per le attività in mare, al nuovo Sup Center dell’Adriatic Village si piò scegliere tra 20 tavole diverse per allenarsi in acqua a seconda delle esigenze dei bagnanti e delle condizioni del mare. C’è la possibilità di frequentare corsi (personali e di gruppo) con istruttori certificati e ancora di escursioni all’alba, con tavole, water beds e “The Dock”, un sup galleggiante gigante che può accogliere fino a 10 persone. Info: www.adriaticvillage.com

Anche al Centro Nautico & Scuola Nuoto Blue Beach Center dei bagni Libra, dal bagno 62 al 69, si può trovare il Jumbo SUP, il Sup gigante che porta fino ad 8 persone e si possono seguire corsi di yoga sup, wind sup, e Sup race per adulti e ragazzi. Di grande attrattiva le uscite in Sup all’alba, che prevedono lezioni di yoga e colazione a 100 metri dalla riva, o al tramonto per un aperitivo fra le onde. E’ possibile anche seguire corsi di seakayak per imparare le tecniche di pagaiata. Ma la vera novità di quest’anno è il pedalò elettrico, Go-go smart, un natante a pedali dotato di una batteria elettrica capace di rendere il movimento meno faticoso durante l’escursione. Ce ne sono da 2 o da 4 posti. Qui è possibile anche noleggiare moto d'acqua (info: www.librarimini.it)

Intorno alla metà di giugno riaprirà anche BoaBay, l’acquapark galleggiante nel mare di Rimini, davanti ai bagni 47-62, con scivoli, tunnel, rampe inclinate, tappeti elastici, piattaforme, un iceberg gigantesco da scalare e tanti altri gonfiabili adrenalinici, senza dimenticare lo spazio dedicato ai bambini al quale possono accedere accompagnati da un adulto (info: 380 3434368 www.boabay.it)

Rimini da diversi anni è sempre più attenta al tema dell’ambiente e della sostenibilità, grazie anche al nuovo Parco del Mare che sta rinnovando i suoi 15 km di lungomare con tanto verde, aree per lo sport, piste ciclabili e pedonali, dune, vegetazione adriatica, palestre a cielo aperto e aree relax, rispondendo alla filosofia del ‘seawellness’ e della vivibilità degli spazi urbani. Anche gli stabilimenti balneari in questi ultimi anni hanno seguito il progetto di riqualificazione del Lungomare rinnovando la spiaggia nel rispetto dell’ambiente e della natura, con spazi verdi, dispositivi che alleggeriscono l’impatto ambientale e con arredi in materiali ecologici, proponendo un nuovo concetto di sostenibilità e benessere in riva al mare.

L’attenzione all’ambiente si riconferma con il tema plastic free in spiaggia. L’ordinanza balneare, infatti, prevede il divieto di vendita e distribuzione di bevande in bicchieri e con cannucce di plastica usa e getta. Si potranno utilizzare invece bicchieri di carta e di materiale compostabile monouso o di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile. Nella stessa ottica, il divieto di fumo sulla battigia, già introdotto nel 2019, è un provvedimento studiato per garantire il benessere dei non fumatori e allo stesso tempo ridurre la presenza di mozziconi sulla battigia.

A Rimini gli stabilimenti balneari dedicano sempre grande attenzione alle persone diversamente abili. In diversi bagni sono disponibili carrozzine da spiaggia, sedie apposite per entrare in acqua e muoversi più agilmente sulla sabbia. Grazie al progetto Mare per tutti, realizzato attraverso la collaborazione del Comune di Rimini e della società cooperativa Ondanomala, il servizio di accoglienza delle persone diversamente abili che consente la fruizione della spiaggia e l’accesso al mare con questi dispositivi è disponibile anche nella spiaggia libera del Porto (piazzale Boscovich) e a Miramare (spiaggia libera Colonia Bolognese). E ancora per i non vedenti e ipovedenti ci sono passerelle tattili fino agli ombrelloni e mappe in braille dello stabilimento (es. Bagno 38 Egisto, primo bagno eco sostenibile e accessibile nella zona nord di Rimini www.bagnoegisto38.com o il Bagno 27 di Marina Centro, dove sono disponibili anche lettini rialzati per facilitare la seduta www.lacommunity27.it). Grande attenzione è posta anche ai servizi autism friendly. Rimini infatti già da tempo aderisce al progetto Autism Friendly Beach, una rete sociale territoriale con l’intento di offrire alle famiglie di persone con autismo la possibilità di vivere serenamente la propria vacanza al mare. Info: www.riminiautismo.it/it/friendly-beach-spiaggia.php

Durante la stagione balneare in spiaggia ci sarà molto spazio anche per la solidarietà grazie alle iniziative portate avanti dal Consorzio Piacere Spiaggia Rimini (progetto MareMonti) insieme all’associazione ONLUS Piccoli Grandi Cuori e con il progetto LinkOut, un innovativo software e un protocollo di accoglienza consapevole, che permettono alle persone autistiche e ai loro caregiver di frequentare serenamente la spiaggia realizzando il 1° sistema integrato per l’accoglienza consapevole (info@spiaggiarimini.net). Tra le altre iniziative c’è Marea per la Romagna, la campagna per sostenere l'asilo nido L’Isola di Peter Pan di Cesena colpito dalla recente alluvione, tramite l’acquisto di un bracciale realizzato dal brand Gioielli, disponibili alla reception dei 9 bagni di Marea Rimini Spiagge a Bellariva di Rimini. Oppure tramite l’acquisto delle magliette TIN BOTA si potrà supportare una causa benefica a favore della regione colpita dall’alluvione.

Inoltre, come di consueto, tornano le iniziative a scopo umanitario di Rimini for Mutoko che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia. Tra gli appuntamenti: Torneo di Beach Tennis maschile/femminile presso le spiagge dal 21 al 25 Marina centro Rimini (25 giugno); Torneo di Beach Tennis maschile/femminile/ragazzi/misto (22-23 luglio - Bagni dal 21 al 25), e ancora: Torneo di FootVolley (10 luglio - bagno 54), Torneo di Beach Volley ragazzi e adulti (14 luglio - Bagno Carlino 65 e bagno Luca 66-67, Torre Pedrera), fino all’immancabile RunRise, la camminata o corsa non competitiva in riva al mare aperta a tutti con partenza all’alba del 15 luglio dal bagno 34. www.facebook.com/riminiformutoko

Novità dell’estate è l’ombrellone in sharing, la possibilità cioè di lasciare libero l’ombrellone prenotato, nei giorni in cui non si va in spiaggia. Al Bagno Tiki 26, ad esempio, chi ha prenotato la spiaggia utilizzando l’app Spiagge.it, può lasciare l’ombrellone a disposizione di qualcun altro e il costo della giornata non usufruita può essere utilizzato come credito. Il servizio permette, infatti, a chi ha prenotato un ombrellone per più giorni o per l'intera stagione, di ricondividerlo nei giorni in cui non si reca in spiaggia, affinchè altri turisti possano usufruirne. La soluzione è a vantaggio di tutti, i gestori dei bagni non rischiano di ritrovarsi con posti vacanti in alta stagione mentre il cliente potrà ricevere un credito, se l’ombrellone viene riaffittato, da utilizzare magari per altri servizi offerti dallo stabilimento. Nata dall’idea di due giovani riminesi, Niccolò e Andrea, questa app è ormai utilizzata da tantissimi bagnini della Riviera, e non solo, tanto che ormai Spiagge.it è diventato il portale leader in Italia per la prenotazione di ombrellone e lettino. Il servizio è molto apprezzato anche dai bagnanti, perché è molto facile da usare: basta un click per prenotare il proprio posto dalla mappa dello stabilimento balneare scelto ed assicurarsi così la postazione preferita. E si può fare lo stesso per il noleggio di attrezzature sportive o scegliere il pranzo che arriverà direttamente in spiaggia. Oltre al Bagno Tiki 26 ecco le altre spiagge con sharing attivo a Rimini: Rimini Terme Blue Beach, Bagno 14 Amarissimo, Bagno Arcobaleno 20, Bagno 38, Spiaggia 41 Lucio, Bagno 44 Pino, Bagno 39, Bagno 42 Papaya Beach, Bagno Onda 43, Bagno 46, Spiaggia 45, Bela Burdela, Kamoke Beach. Info: www.spiagge.it/stabilimenti-balneari/rimini/.

Salendo dalla spiaggia verso il parco del Mare, continuano le soluzioni di allenamento outdoor che si incontrano passeggiando lungo il nuovo lungomare di Rimini, dando la possibilità di praticare il fitness fronte spiaggia in tutte le sue varianti e durante tutto l’anno, in una perfetta integrazione con le tante isole fitness o le strutture per padel, tennis e fra le ultime novità, il coloratissimo playground di basket “Rimini Beach Court”, a due passi da piazzale Kennedy, sempre affollato per provare qualche tiro dalla lunetta e qualche sfida uno contro uno sotto canestro. Poco lontano è possibile anche praticare il Padel, grazie alla presenza di 5 campi panoramici sempre aperti, anche in inverno, con orario continuato. Sempre sul Lungomare (vicino al porto) apertura giornaliera, anche serale dei 3 campi del Circolo Padel Rimini, dove, durante i mesi invernali, si può giocare invece al coperto (info: www.facebook.com/padelrimini). Anche l’evoluzione del Padel che risponde al nome di Pickleball, disciplina che spopola da qualche anno negli Usa e sta invadendo anche il Belpaese, ha fatto il suo esordio a Rimini dove, al Circolo tennis di Torre Pedrera, spopola.