Le opere di Keith Haring esposte al Centro commerciale "Le Befane"

Dal 13 aprile al 12 maggio 2024, per un mese, 54 opere originali di Keith Haring saranno esposte all’interno di ‘Originarte’, la mostra promossa da Le Befane Shopping Centre di Rimini pronta a catturare l’immaginazione dei visitatori, per trasportarli dentro la frenesia creativa della New York degli anni ‘80, grazie ad opere come ‘Luna Luna, a Poetic Extravaganza’, i tre ‘Montreux 1983’ e ‘Pop Shop Radio’. Keith Haring è molto più di un semplice artista. È un’icona, un simbolo di libertà e espressione. La sua arte non è mai stata confinata alle pareti di gallerie d’arte elitiste; è per le strade, per la gente comune. I suoi murales, le sue locandine, i suoi poster - tutto parla di una mission: rendere l’arte accessibile a tutti.

Con questa mostra prodotta da ELV - Culture of Innovation e curata da Luca Marhionni e Andrea Salvalaggio, le opere di Haring escono allo scoperto per incontrare il grande pubblico che potrà passeggiare tra 54 straordinarie creazioni, provenienti da collezione privata, immergendosi nei temi cari all’artista attraverso video e musiche originali e persino lavagne e gessetti per potersi calare in prima persona nel suo mondo. Che trova spazio, e prende vita: fuori da un ambiente accademico, dentro un Centro commerciale.

Ogni fine settimana, inoltre, saranno organizzate attività coinvolgenti per bambini e ragazzi, ideali per avvicinare tutti alla sua arte.

“Con la mostra delle opere di Keith Haring desideriamo regalare, non solo al nostro pubblico, ma alla città di Rimini, al territorio, a chiunque vorrà venire a visitarla - racconta Massimo Bobbo, Direttore Le Befane Shopping Centre - un’esperienza significativa nel mondo dell’arte contemporanea e dei suoi multiformi linguaggi. In un allestimento coinvolgente e con tante proposte laboratoriali ogni fine settimana, per vivere questa kermesse in modo interattivo. Dopo l’esposizione delle opere di Marco Lodola della primavera 2022, Le Befane si propone ancora una volta come punto di riferimento di una cultura che si muove fuori dalle convenzioni e dagli spazi tradizionalmente deputati per l’arte. Ringraziamo in particolare il Comune di Rimini, per aver concesso il Patrocinio alla mostra, a sottolineare l’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di percorsi di qualità come quelli che le Befane intraprende gratuitamente per la collettività; e LABA, Libera Accademia di Belle Arti di Rimini, che collaborerà alla realizzazione di eventi speciali durante la durata della kermesse”.



“Keith Haring - si legge nella prefazione del catalogo - è uno degli artisti contemporanei più amati e affermati, la cui iconografia ha stravolto il mondo dell’arte e della comunicazione e costella ancora oggi le nostre vite quotidiane. Con Haring l’arte si apre a un pubblico sempre più ampio e oltrepassa la cultura accademica: il suo medium preferito sono i disegni in metropolitana, i graffiti, i poster o i Pop Shop di New York e Tokyo, luoghi in cui si possono trovare sia i bambini che i più importanti critici d’arte dell’epoca. Nelle sue opere, Keith comunica in maniera chiara e immediata messaggi che sono tutt’oggi assolutamente contemporanei. Si tratta di temi reali, scomodi e a volte scottanti, affrontati sempre con la stessa semplicità disarmante. Un tema che caratterizza la molteplicità dei suoi lavori è quello dell’armonia, tema che Haring intuisce profondamente e rappresenta in varie declinazioni. Si tratta di armonia tra uomini e donne, tra adulti e bambini, tra nazioni diverse, tra esseri umani e natura fino a fluire nel tema della fertilità. Dalla sua visione nessuno è escluso: tutti sono invitati a vivere con armonia le più disparate circostanze, positive o negative, dalle quali di certo il giovane Keith non si è mai tirato indietro.”