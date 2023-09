Due le linee attive, con l'inizio della scuola è ripartito anche il servizio "Piedibus"

È ripartito ufficialmente lunedì mattina, con grande entusiasmo da parte delle famiglie e dei bimbi partecipanti, il Piedibus, il progetto di educazione alla mobilità sostenibile nato nel 2015 grazie alla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Colombo di Misano Adriatico e l’amministrazione comunale con il gruppo promotore. Il riavvio del progetto coincide con la Settimana Europea della Mobilità, la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Unione Europea per promuovere soluzioni di mobilità “pulita”.

Alla ripartenza erano presenti il vicesindaco e assessore con delega alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi e la nuova dirigente scolastica Stefania Menichella che, non appena insediatasi, ha da subito accolto la proposta avanzata dal gruppo promotore del progetto di anticipare l’avvio del servizio, al fine di inculcare da subito nelle famiglie questa buona abitudine, prediligendola a diversi tipi di organizzazione.

“Sono felice e onorata di presenziare alla ripresa di una iniziativa così virtuosa – il commento della preside -, che è esempio di collaborazione fattiva tra scuola, famiglie e amministrazione, di contributo alla sostenibilità e all'educazione ambientale e che rappresenta, inoltre, un'occasione di incontro e divertimento ulteriore per i nostri alunni. Mi auguro vivamente che l'iniziativa registri tante nuove adesioni di alunni e genitori disposti a mettersi in gioco per il bene di oggi e di domani dei nostri bimbi".

“Il Piedibus incentiva il movimento, favorisce la creazione di legami d’amicizia, riduce il numero di automobili negli orari di punta e stimola i bambini a vivere la propria città, muovendosi in modo sano, autonomo e consapevole amministrazione – aggiunge il vicesindaco Malpassi -. Inoltre, è un “autobus” che non inquina, non fa ritardi e non lascia a piedi nessuno: un’esperienza che contribuisce a rendere la scuola un momento di divertimento, oltre che di formazione e inclusione. Progetti come questi non possono che trovare accoglimento e sostegno da parte di un’amministrazione sensibile e attenta ai propri bimbi, in un’ottica di prevenzione ed educazione a un corretto stile di vita”.

Seppur impossibilitato a partecipare all’inaugurazione del servizio, anche l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi è sempre vicino al gruppo promotore nelle sue iniziative. “Siamo felici che queste buone pratiche siano ripartite con grande slancio nel nostro Comune dopo la parentesi della pandemia che ne aveva purtroppo arrestato le potenzialità di sviluppo – commenta - e ci auguriamo che le linee possano aumentare ed essere attivate anche negli altri plessi scolastici. Dobbiamo prendere coscienza che le grandi sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare rendono necessario preferire la mobilità dolce. Per realizzare questo cambiamento è necessaria la collaborazione di tutti: famiglie, scuola e Amministrazione locale come in questo progetto virtuoso”.

L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno dei genitori che, credendo fermamente nei valori formativi del progetto, si rendono disponibili a garantire quotidianamente il servizio gratuito.

Al momento sono due le linee attive: la linea gialla a monte e la linea blu a mare della ferrovia, con capolinea definito e a orari stabiliti. Il servizio è gratuito e tutti possono aderire in modo semplice contattando le referenti Martina Fabbri (3334676728) e Lucia Felici (3201571905), disponibili per fornire ulteriori informazioni.