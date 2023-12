Un sorriso ai piccoli ospiti della pediatria dell’ospedale Infermi grazie ai doni della Lions Academy

L’Asd Lions Academy di Coriano lunedì 18 dicembre ha donato ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini i giocattoli raccolti, direttamente sul campo di gioco, fra i tifosi della squadra. Accolti dal direttore della Unità Operativa di Pediatria Gianluca Vergine, e dalla coordinatrice infermieristica Anna D’Elia, che hanno espresso gratitudine per questo gesto di altruismo, sono intervenuti il presidente e coach della società sportiva, Giulio Dauti, e l’assessore allo Sport del Comune di Coriano, Anna Pecci.

“Cerchiamo sempre di andare oltre una semplice partita di pallacanestro – dichiara il presidente Dauti –. Ogni gara giocata in casa per noi è un’occasione per fare comunità e coinvolgere, in iniziative di solidarietà, i nostri tesserati e tutto il territorio”. “Il Comune ha messo il cuore in questa iniziativa benefica – sottolinea l’assessore Pecci – È un piccolo gesto, portatore di tante emozioni che, spero, sia stato apprezzato dai bimbi ricoverati. Grazie all’Asd Lions Academy per averla organizzata e grazie ai medici ed agli infermieri per la loro indispensabile e meravigliosa presenza accanto a questi piccoli pazienti”.

“E’ un periodo di intensa attività solidale, che denota la straordinaria vicinanza che tutte le realtà del territorio e della società civile manifestano nei confronti dell’ospedale Infermi e di tutti gli ospedali della grande Azienda della Romagna – commenta Elisabetta Montesi, Direttrice responsabile del fundraising di Ausl Romagna -. Siamo davvero grati che questi gesti giungano numerosi, perché oltre a portare conforto ai pazienti ricoverati, aiutano a sostenere la sanità pubblica, in un momento particolarmente difficile dal punto di vista della disponibilità di risorse”.