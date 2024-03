Litiga con la moglie e tenta di fare esplodere l’appartamento, arrestato per tentata strage

Momenti di tensione, nella mattinata di martedì, nella zona del Villaggio Azzurro dove un uomo in stato di agitazione per un feroce litigio con la moglie ha cercato di far saltare per aria l'appartamento col gas. Secondo quanto ricostruito, una Volante della Polizia di Stato era stata chiamata dai vicini allarmati per le urla che provenivano dall'abitazione. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato l'esagitato, poi identificato per un tunisino 35enne, nell'androne del palazzo. Il nordafricano, in un primo tempo, si è dimostrato poco collaborativo ma alla fine è emerso che aveva spesso delle furiose litigate con la moglie e che già il mese scorso era stato denunciato a piede libero dai carabinieri intervenuti per sedare la lite famigliare.

Il personale della Questura è così salito nell'appartamento e, già dalla tromba delle scale, si è iniziato a sentire un forte odore di metano. All'interno della casa, messa a soqquadro e oramai satura di gas, vi era ancora la moglie. Gli agenti hanno provveduto a chiudere il rubinetto generale e mettere in sicurezza l'abitazione dove, secondo le accuse, il 35enne aveva intenzionalmente danneggiato il piano cottura per fare uscire il metano. Lo straniero è stato quindi arrestato per il reato di tentata strage, danneggiamento e getto pericolose di cose. Portato negli uffici di piazzale Bornaccini, al termine delle pratiche di rito il tunisino è stato trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'udienza di convalida.