Lo spacciatore in bicicletta finisce nella rete della Muncipale

Il suo girovagare sospetto, in sella a una bicicletta, ha attirato l'attenzione degli agenti della Municipale che nella serata di lunedì hanno deciso di controllarlo scoprendo che in realtà era uno spacciatore. A finire in manette è stato un 33enne che, intorno alle 22, pedalava in via Toscanelli a San Giuliano. Quando il personale della Locale gli ha intimato l'alt, l'uomo ha iniziato una rocambolesca fuga sul lungomare zigzagando tra i passanti per poi abbandonare la due ruote e proseguire a piedi sulla spiaggia dove è stato bloccato non prima di essersi disfatto di un involucro e del cellulare. Gli agenti hanno recuperato il materiale risultato essere alcune dosi di stupefacente. La perquisizione è stata estesa anche alla stanza dell'albergo dove alloggiava e, all'interno, è stato trovato il materiale per il confezionamento e il taglio della droga oltre a 250 euro ritenuti il provento dello spaccio. Il tutto è valso le manette al 33enne che, nella mattinata di martedì, è stato processato per direttissima dove ha patteggiato 8 mesi con la sospensione della pena.