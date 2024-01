Lo spacciatore recidivo inizia il nuovo anno in cella

E' iniziato con un paio di manette il nuovo anno per un albanese 48enne, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, arrestato dalla Municipale per spaccio. Intorno alle 4, infatti, una pattuglia della Locale lo ha notato nei pressi del Bagno 120 mentre confabulava con due ragazzi. Gli agenti sono intervenuti e, alla vista delle divise, lo straniero ha cercato di disfarsi di un calzino gettandolo tra la sabbia. Recuperato, è risultato contenere 4 dosi di cocaina. Per l'albanese è scattata così sia la perquisizione personale che domiciliare che ha permesso di sequestrare 290 euro in contanti ritenuti il provento delle cessioni di stupefacenti. Dagli accertamenti è emerso che il 48enne era già stato denunciato in stato di libertà 2 volte, arrestato 1 volta per il medesimo reato ed espulso dall'Italia. Nel mese di novembre, invece, era stato arrestato per reingresso illegale. Trattenuto in camera di sicurezza, verrà processato per direttissima il 2 gennaio.