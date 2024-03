Lo spacciatore viene fermato, gli acquirenti continuano a tempestare il suo cellulare di richieste

Una clientela talmente tanto affezionata allo spacciatore che, nonostante questi fosse finito nella rete della Polizia di Stato, continuava a tempestare di chiamate il cellulare del pusher per ordinare lo stupefacente. Nel pomeriggio di giovedì una Volante della Questura stava transitando nei pressi della stazione ferroviaria quando gli agenti hanno notato un uomo in sella ad una bicicletta che si affiancava ad un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Fermati per un controllo, uno dei due ha cercato di disfarsi di alcuni involucri ma la manovra non è passata inosservata ed è stato bloccato. E' emerso che le bustine contenevano hashish ed eroina e, mentre gli agenti procedevano all'identificazione di quello che è poi risultato essere un nordafricano il cellulare di quest'ultimo continuava a suonare e ricevere messaggi.

Dall'altra parte del telefono i clienti che, con frasi criptiche, chiedevano di acquistare della droga. Il tutto è valso le manette allo straniero che è stato quindi portato negli uffici di piazzale Bornaccini e arrestato per detenzione di stupefacenti. Dopo una notte in camera di sicurezza, il nordafricano è stato processato per direttissimo nella mattinata di venerdì.