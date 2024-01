Lotteria Ior, 16 mila biglietti venduti nella sola provincia di Rimini: ecco i numeri vincenti

Nella giornata di sabato, 6 gennaio, sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria Ior dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che supporta la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’Irst di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Anche quest’anno la causa specifica era l’avanzamento degli studi portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori riguardanti l’immunoterapia: una nuova e sempre più promettente arma a disposizione dei medici che utilizza e incrementa le potenzialità del nostro sistema immunitario per riconoscere e combattere la malattia. Per il territorio di Rimini l’evento si è tenuto, come da tradizione, presso “Le Befane” Shopping Centre, anche partner dell’iniziativa: a partire dalle ore 17 chiunque poteva assistere all’estrazione, resa pubblica per obblighi di trasparenza e per colorare di solidarietà il pomeriggio dell’Epifania, sebbene già dalle 15 i volontari dell’Istituto fossero presenti per intrattenere grandi e piccini con la Befana Ior.

L’adesione all’iniziativa è stata davvero molto generosa: anche quest’anno la Lotteria Solidale Ior si è confermata il gioco delle festività invernali romagnole più apprezzato. Sono stati infatti distribuiti 51352 biglietti su 60000 disponibili, di cui 16295 solo nella provincia di Rimini: questo ha portato ad un incasso di più di 128.000 euro, cui si aggiungono quasi 37.000 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti ricordiamo Conad, La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Orto Mio, Il Panificio di Camillo, Le Befane Shopping Center, Rossi Ortofrutta, Banca Malatestiana, SGR, Assicoop Unipol, Conad, Concessionaria Pulzoni Antonelli, Concessionaria Moreno, Concessionaria Renauto Piraccini. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 165.000 euro. "Una cifra davvero clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – voglio dunque congratularmi non solo con i più fortunati ma con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito concretamente a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori, che rappresenterebbe ovviamente la vittoria più grande di tutte. In più, ricordo che grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dall’8 gennaio al 25 febbraio: quindi, è proprio il caso di dirlo, con la Lotteria IOR non si perde mai".

"Con quella di questa Epifania 2024 - sottolinea Massimo Bobbo, direttore del Centro Commerciale riminese – siamo giunti alla diciannovesima estrazione della Lotteria IOR ospitata alle Befane Shopping Centre. È un momento ormai irrinunciabile per noi: una tradizione all’insegna della solidarietà ma anche una ‘festa’ per i bambini che hanno ricevuto in regalo la calza della Befana o che l’hanno incontrata; o per i premi che vengono estratti. Siamo lieti di sostenere questa iniziativa dello Ior, una realtà che vive grazie a tutti i volontari che dedicano tanto impegno per una causa così importante".

Venendo all’estrazione dei premi, tra cui il più prestigioso l’auto Dacia Sandero Streetway, messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Ren-Auto Piraccini, di seguito l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Rimini, esigibili presso la sede Ior di riferimento entro e non oltre i prossimi 90 giorni.

I numeri premiati

1. Automobile Dacia Sandero Streetway* * IVA, IPT e messa su strada a carico del vincitore 15828

2. Ombrellone e 2 Lettini + ingresso Boabay stagione 2024 Bagno Le Spiaggie Rimini 03950

3. Weekend in un capoluogo italiano in Hotel 4 Stelle per due persone compresa colazione ed un’esperienza 12803

4. Percorso Benessere in SPA e 2 massaggi relax da 45 minuti presso I-Suite Rimini 04041

5. Carnet buoni negozi aderenti Isola dei Platani 19898

6. Cena al ristorante Settimo Piano di Riccione per due persone 16647

7. Ombrellone e 2 Lettini per una settimana al Bagno 107 Delio Rimini e selezione mieli pregiati Oro del Daino 02241

8. Cena al ristorante WE.ME Riccione per due persone 20612

9. Trapano Stanley Fatmax 04931

10. Buono 2 menù completi al Ristorante Amorimini 16276

11. Accapatoio e confezione cosmesi Linea Terme Riccione 19385

12. Buono cena o pranzo presso Trattoria La Marianna per due persone 02587

13. Servizio Piatti Porcellana per sei persone e selezione mieli pregiati Oro del Daino 15566

14. Buono Trattamento “Rigenera Body” presso Eternity Beauty&Relax Rimini 04349

15. Stampante Brother 00083

16. Buono 2 menù completi Osteria de Borg 09829

17. Buono colore, piega e fissativo + buono massaggio corpo presso Parrucchiera HairFashion Cattolica 19291

18 Buono pasto Ristorante La Cappa Rimini per due persone 05979

19. Buono 3 lezioni di personal training presso My Trainer Riccione e selezione mieli pregiati Oro del Daino 01137

20. Buono 2 lezioni di Padel presso Circolo Padel Riccione o Rimini 00653

21. Buono da 100 Euro presso Ottica Mancini Rimini 17046

22. Buono impacco capelli, piega, manicure e pedicure presso Parrucchiera HairFashion Cattolica 08360