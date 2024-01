Lotteria Italia, maxi vincita in provincia di Rimini: aggiudicato il 5° premio da un milione di euro

Il quinto premio della Lotteria Italia 2023 da un milione di euro va al tagliando numero 454262. Il tagliando, riporta Agipronews, è stato venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini. Si tratta di una vincita da un milione di euro, che bacia così la Provincia di Rimini. Quello della Lotteria Italia è un appuntamento ormai tradizionale nel giorno dell'Epifania. Come ogni anno l’estrazione finale dei premi di prima categoria avviene durante la puntata speciale della trasmissione "Affari Tuoi" dal Teatro delle Vittorie, a Roma.

Biglietti vincenti Lotteria Italia 2023-2024

Primo premio da 5 milioni di euro, secondo da 2,5 milioni, terzo da 2 milioni, quarto da 1,5 milioni e quinto da 1 milione. I premi complessivi saranno in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Sono 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 quelli di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Rispetto allo scorso anno, 5 premi in più di seconda categoria e 10 premi in più di terza. I premi di seconda categoria vengono aumentati da 50 a 100mila euro.

Biglietti vincenti di prima categoria

I numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023:

- PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI: F306831 (venduto a Milano)

- SECONDO PREMIO DA 2,5 MILIONI: M382938 (venduto a Campagna - Salerno)

- TERZO PREMIO DA 2 MILIONI: I191375 (venduto ad Albuzzano - Pavia)

- QUARTO PREMIO DA 1,5 MILIONI: C410438 (venduto a Roncadelle - Brescia)

- QUINTO PREMIO DA 1 MILIONE: N454262 (venduto a Montescudo Monte Colombo - Rimini)