Luca Marini, Graziano Rossi ed Elia Bartolini alla seconda edizione di Riccione Motor Fest

Sotto il sole di una Riccione ormai primaverile lo scorso weekend del 16 e 17 marzo si sono accesi i motori di una straordinaria seconda edizione di Riccione Motor Fest, l’evento non agonistico a scopo benefico dedicato alla passione per i motori organizzato dall’associazione sportiva Cosmo Drift Team di Rimini con il patrocinio del Comune di Riccione.

La seconda edizione, svoltasi nella zona artigianale Raibano 2 di Riccione, ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e di interesse grazie a un ricco e coinvolgente programma di esibizioni e spettacoli e ha visto la partecipazione record di oltre 100 equipaggi che si sono esibiti nella due giorni con le auto e camion da drifting e i veicoli proto a tre e quattro ruote. Tanti gli ospiti speciali presenti all’evento tra cui il pilota della MotoGp Luca Marini, che non ha perso occasione di esibirsi su un’auto da drifting, Graziano Rossi, padre di Valentino e ormai storico appassionato di drifting con le sue splendide auto, il pilota Elia Bartolini, il campione nazionale di drift S2 Michele Colcera, le pilote Nives Arvetti e Cristina Pattono, il fuoriclasse Loris Rosati con la sua Ape proto “Saetta McQueen” e la Fondazione Marco Simoncelli. L'associazione 3zero3 Nolimits con Manuel Reggiani ha fatto provare l’ebrezza della moto e dei quad ai ragazzi con disabilità per la mototerapia mentre i piloti di drifting si sono prestati al “taxi drift” in cui il pubblico è potuto salire a bordo delle auto per provare le emozioni del “traverso” in piena sicurezza. Presente anche la splendida Lamborghini della Polizia Stradale che gli agenti hanno messo a disposizione per i ragazzi con disabilità. Una grande esposizione di oltre 100 auto è stata allestita dal Team Tuning Cesenatico che a Riccione ha portato auto da tuning, vintage, supercar come Ferrari, Porsche e Lamborghini e alcune auto americane custom vintage.

Riccione Motor Fest è un evento a scopo benefico dove la passione per i motori si unisce alla solidarietà e alla beneficenza. Il ricavato della manifestazione, grazie al contributo del folto pubblico presente e alle donazioni degli sponsor, sarà infatti devoluto alla Croce Rossa Italiana-Comitato di Riccione e aa Arop-Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica. “Riccione ha vissuto due giornate straordinarie, richiamando pubblico e appassionati di motori da tutta la Romagna e non solo - osserva l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. Siamo molto contenti che un evento come il Riccione Motor Fest stia crescendo così bene e in fretta sia in termini di offerta che di appeal: un valore aggiunto per il quale ringrazio gli organizzatori a nome dell’amministrazione comunale”.

Il presidente di Cosmo Drift Team, Oscar Cappiello, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il grande successo dell’iniziativa: “Siamo tutti molto stanchi ma anche molto felici per l’ottima riuscita di questo evento unico. L’afflusso di pubblico è un chiaro segnale che la gente ha bisogno anche di un po’ di adrenalina che soltanto il motorsport può regalare. Questi eventi - continua Cappiello - servono anche, e soprattutto, a far capire ai più giovani che esistono luoghi adatti per fare evoluzioni nel massimo della sicurezza e della legalità. Attraverso la nostra scuola di drift cerchiamo di insegnare sempre anche la guida sicura nell’uso quotidiano dell’auto”.

Cappiello chiude con i ringraziamenti: “ Ringrazio i visitatori intervenuti, i piloti e le squadre, l’Area 51 Racing Team, Geat, le forze dell’ordine per la preziosa collaborazione e il supporto e il Comune di Riccione nelle persone della sindaca Daniela Angelini, della vicesindaca Sandra Villa e dell’assessore al Turismo Mattia Guidi che ci hanno sostenuto e fatto visita durante l’evento”.