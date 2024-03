Malore fatale mentre fa la cyclette, il corpo senza vita ritrovato dopo un giorno

Da un giorno non aveva più notizie del nipote, un 62enne residente a Poggio Torriana, e preoccupato dal fatto che il parente non rispondesse nemmeno al telefono si è recato nella sua abitazione dove ha fatto la macabra scoperta. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato nel garage dell'abitazione nell'entroterra riminese dove, la vittima, aveva allestito una cyclette per tenersi in forma. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere il personale del 118 e i carabinieri con i sanitari che non hanno potuto far altro che certificare il decesso del 62enne avvenuto, secondo le prime stime, almeno 24 ore prima. A stroncare l'uomo che viveva solo, con tutta probabilità, un infarto. I militari dell'Arma, infatti, non hanno trovato tracce della presenza di altre persone nell'abitazione.