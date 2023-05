Allagato il pronto soccorso del'Ospedale di Riccione, pazienti evacuati

Le forti piogge hanno provocato l'allagamento del piano terra del pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione e gli ambulatori di Cardiologia, Oculistica e Diabetologia, oltre alla hall e il bar. Due degli accessi posteriori al Ceccarini quindi sono stati chiusi perché inagibili mentre è rimasto aperto solo l'accesso dalla parte del punto Avis. Le persone presenti negli ambulatori dopo le visite che, si sono svolte regolarmente almeno fino alle 10.30, sono state quindi accompagnate all'uscita da personale dell'Ospedale dopodiché gli ambulatori sono stati chiusi. Il pronto soccorso, tuttavia, si è salvato dall'allagamento e resta pienamente operativo. La Protezione civile è sul posto per liberare i locali allagati e tenere sotto controllo la situazione anche in vista dell'allerta delle prossime ore.

"L'ospedale - ha dichiarato la dottoressa Bianca Caruso, direttrice del nosocomio riccionese - come sempre in momenti di crisi ha retto bene, tutti si sono dati da fare, il personale addetto al servizio di pulizia ha lavorato con ogni mezzo per liberare i locali e per ritardare l'allagamento. Le prestazioni degli ambulatori sono state tutte effettuate fino alle 10.30, dopodiché i pazienti sono stati accompagnati all'unica uscita dell'Ospedale rimasta agibile, quella dove c'è il punto Avis. Tutto è andato in maniera ordinata e controllata e in questo momento sono arrivati i mezzi della protezione civile per liberare i locali allagati. Rimaniamo in contatto costante con la Protezione civile anche nelle prossime ore".