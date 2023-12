Maltratta e minaccia la moglie per 10 anni: "Vengo e ti sparo nelle gambe"

Si sono aperte le porte del carcere per un 37enne, originario di Napoli, arrestato dai carabinieri di Rimini per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è finito in manette su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi che è stata accolta dal gip che, nella sua ordinanza, ha definito il soggetto "persona già ampiamente nota al Tribunale di Rimini" per i numerosi e gravi precedenti penali, fra i quali una condanna per evasione nel 2022. L'arresto è arrivato dopo la denuncia dell'ex moglie che, negli ultimi 10 anni di matrimonio, avrebbe dovuto sopportare percosse e minacce. Dal 2013, infatti, ci sarebbe stata un'escalation di violenze nei confronti della donna madre della loro bambina di 9 anni. A scatenare la furia del 37enne la gelosia che lo avrebbe portato a minacciare anche il nuovo compagno della ex. La vittima, tra le altre cose, ha raccontato di come l'uomo l'avrebbe intimidita urlandole "Vengo e ti sparo nelle gambe" e, per rendere più esplicito il rischio che le potesse succedere qualcosa di brutto vantava anche parentele con personaggi noti per aver già ucciso più volte. Il 37enne è difeso dall'avvocato Marco Bosco.