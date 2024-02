Maltrattamenti alla moglie, avvocato arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato nella giornata di martedì dai carabinieri di Riccione, su ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip Vinicio Cantarini, un avvocato 46enne del Foro di Rimini con l'accusa di maltrattamenti e percosse ai danni della moglie. Le manette sono arrivate al termine di un'indagine della Procura partita dalla denuncia della presunta vittima. A scatenare l'aggressività del professionista sarebbe stata un'ossessiva gelosia che lo portava a controllare ogni movimento della donna per poi alzare le mani su di lei al culmine dell'ira. Secondo quanto emerso, nel corso del tempo si sarebbero registrate delle furiose litigate tra la coppia coi vicini di casa che avrebbero sentito le urla provenire dall'abitazione. La signora, poi, nella sua denuncia avrebbe raccontato di veri episodi di violenze che in un'occasione sarebbe stata presa per il collo dal 46enne che l'accusava di averla tradita.

Un comportamento, quello del professionista, che ha provocato nella presunta vittima un profondo stato di prostrazione che l'ha portata a confidarsi prima coi famigliari per poi presentarsi ai carabinieri e sporgere denuncia. Al termine delle indagini il sostituto procuratore che ha coordinato l'inchiesta ha chiesto e ottenuto il provvedimento restrittivo eseguito dai militari dell'Arma. Il 46enne, difeso dall'avvocato Arturo Caiazzo, verrà ascoltato dal gip nei prossimi giorni per l'interrogatorio di garanzia.