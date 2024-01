Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in carcere un 24enne senza fissa dimora

Nella giornata di mercoledì, 10 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Rimini Principale hanno tratto in arresto un giovane 24enne di origine nordafricana a seguito di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino. L’uomo, domiciliato a Rimini ma di fatto senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, dovrà scontare una condanna alla reclusione di un anno e otto mesi per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e danneggiamento a seguito di incendio, tutti reati commessi nel luogo di residenza nel 2021. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.