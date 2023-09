Accusato di aver cercato di strangolare la moglie e di minacciarla con una pistola, imprenditore arrestato

E' accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie l'imprenditore edile 42enne di origini albanesi, residente nel riminese, arrestato martedì mattina dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Raffaella Ceccarelli. Secondo quanto emerso dalle indagini dell'Arma, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, l'uomo avrebbe più volte cercato di strangolare la donna e minacciarla puntandole contro una pistola detenuta illegalmente il tutto anche davanti ai figli. A scatenare le liti sarebbe stata la volontà della moglie di interrompere la relazione, una scelta non accettata dal marito, innescando così la violenta relazione dell'uomo che minacciava di compiere "una strage". In una occasione, invece, il 42enne era stato sorpreso dalla donna mentre si arrampicava all'esterno dell'abitazione con l'intento di raggiungere la camera da letto per aggredirla. L'uomo, inoltre, avrebbe anche piazzato nell'appartamento di lei delle telecamere nascoste. Nel corso della perquisizione domiciliare dell'imprenditore i carabinieri avrebbero avuto dei riscontri alle accuse della vittima trovando, nascosta nell'appartamento, una pistola Beretta corredata dal munizionamento non denunciata dall'uomo.