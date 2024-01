Le vieta di vivere all'occidentale e minaccia di rimandarla in Marocco, marito condannato

L’aveva minacciata ripetutamente. Diceva che le avrebbe tolto il figlio, il passaporto e il permesso di soggiorno e di volerla rimandare in Marocco. Il caso nel 2019, come riporta l’Ansa, aveva destato scalpore per le accuse che il gip Manuel Bianchi aveva stigmatizzato in una lunga lista di soprusi tesi a far vivere la donna con usi e costumi musulmani e a rigettare un diverso stile di vita. Dopo anni di vessazioni, la donna aveva chiesto aiuto denunciando il marito nell'ottobre del 2019. Da allora vive protetta in un'altra località. Nella giornata di giovedì (18 gennaio) l'uomo, residente a Rimini, difeso dall'avvocato Gilberto Martinini, è stato condannato dal Tribunale collegiale di Rimini a tre anni e tre mesi di reclusione. Il pubblico ministero, Davide Ercolani, aveva chiesto una pena di 4 anni e 6 mesi per maltrattamento in famiglia.