Maltrattamenti in famiglia, arrestato ex agente della Questura

Una lunga serie di comportamenti aggressivi e di minacce all'ex moglie sono costati le manette a un ex ispettore della Polzia di Stato, oggi in pensione, in forza alla Questura di Rimini. L'uomo, un 66enne originario delle Marche ma residente nel riminese, è stato arrestato nel pomeriggio di martedì dagli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Municipale al termine di un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Secondo quanto emerso l'ex poliziotto, pur separato dalla moglie 75enne, avrebbe continuato a convivere con la donna nello stesso appartamento sottoponendola a una serie di maltrattamenti. A far emergere la vicenda i vicini di casa che, allarmati dalle continue urla che provenivano dall'abitazione, avevano allertato la. Municipale.

Gli agenti hanno quindi documentato la scia di aggressioni sia fisiche, fatte di schiaffi e spinte a terra o contro il muro, che psicologiche con continue minacce di morte. I figli della coppia, ascoltati dagli inquirenti, hanno confermato i comportamenti del 66enne nei cui confronti il gip ha emesso il provvedimento di custodia cautelare. L'uomo, difeso dall'avvocato Thomas Coppola, era già stato allontanato a suo tempo dalla Polizia di Stato e nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al Giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia.