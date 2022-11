Manutenzione ai sottopassi, chiusura totale al traffico di viale Carlo Zavagli. Disagi alla viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria programmata dai tecnici del Servizio Infrastruttura Stradale di Anthea nel sottopasso di viale Carlo Zavagli, sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale a partire da lunedì 14 novembre fino a venerdì 18 novembre. Dalle ore 9 del mattino fino alle ore 17 è disposta la chiusura totale al traffico di viale Carlo Zavagli, nel tratto sottostante il cavalcavia di via Coletti; la chiusura totale al traffico, eccetto residenti, di viale Carlo Zavagli, nel tratto compreso tra la via Monferrato ed il cavalcavia di via Coletti, (l’accesso ai residenti è consentito da via Monferrato); la chiusura totale al traffico, eccetto residenti, di viale Carlo Zavagli, nel tratto compreso tra la via Gaetano Tonini ed il cavalcavia di via Coletti (l’accesso ai residenti è consentito da via Gaetano Tonini).

L’intervento, realizzato da Anthea, fa parte degli interventi di manutenzione, prevenzione e custodia delle infrastrutture stradali, previsti nel regolare programma delle manutenzioni dei lavori pubblici, disposti su 7 infrastrutture - ponti e sottopassi - del territorio comunali, con un costo complessivo di 60 mila euro.