Marecchiese, Morrone (Lega): "Passi in avanti per la nuova variante. Grazie al ministro Salvini"

“Passi avanti per la strada statale 258 ‘Marecchia’. Prosegue infatti l’interessamento del Mit, guidato dal ministro Matteo Salvini, per questa importante arteria. Bene il contratto di cronoprogramma di Anas con il quale si illustrano anche gli aspetti programmatici. Ricordo che a settembre 2023 c’è stato un accordo tra Anas, la Provincia di Rimini e i Comuni della Valmarecchia interessati. A gennaio 2024 si è arrivati a un documento conclusivo della Fase 1 a seguito delle Consultazioni tra Provincia e Comuni interessati". Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna."

"In questo Studio sono state analizzate 16 tratte raggruppate a loro volta in cinque ambiti territoriali omogenei. Per ogni soluzione proposta è stata presentata una valutazione preliminare degli impatti ambientali e geologici, dei costi e dell’efficacia. Anas, inoltre, sulla base dello studio della Provincia, ha stilato la redazione del Quadro Esigenziale. Ora avanti tutta per la realizzazione della variante. Ringrazio il ministro Salvini per l’attenzione che riserva sempre al territorio romagnolo e per le risposte concrete che saprà mettere in campo”.