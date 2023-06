Le marinerie dell’Emilia Romagna si ritrovano a Rimini per protestare contro il piano Ue

Le marinerie italiane si mobilitano per ribadire il proprio "no" al Piano d’azione Ue che impone una serie di misure dirompenti per l’assetto del settore. L’appuntamento è per la giornata di venerdì 23 giugno con una serie di iniziative promosse dal mondo della rappresentanza di cooperative, imprese e lavoratori Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca.

Le marinerie dell’Emilia-Romagna manifesteranno a Rimini venerdì 23 giugno alle 11,30 davanti alla Capitaneria di Porto, in via Destra del Porto.

I rappresentanti delle associazioni e dei sindacati di settore che aderiscono alla manifestazione, Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca, i Presidenti delle Cooperative della pesca saranno presenti per illustrare le motivazioni della protesta.