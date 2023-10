Si masturbava dentro alla casetta per bambini del parco giochi: arrestato un uomo

Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori. Nello specifico, intorno alle 14.45, è gunta una chiamata al numero di emergenza nella quale una donna riferiva la presenza di un uomo all’interno di una casina giochi per bambini, nel parco giochi di Piazza Ferrari, intento a masturbarsi nelle immediate vicinanze di minori che giocavano. Nel frattempo la testimone avrebbe anche segnalato lo spostamento dell’uomo in direzione di Piazza Cavour.

Giunti sul posto, i poliziotti avrebbero individuato subito un uomo corrispondente alla descrizione ricevuta, e una conferma sarebbe giunta anche dalla tetimone che intanto si era avvicinata riconoscendolo come autore dei fatti. Gli agenti, fermato l'uomo, hanno proceduto a un controllo sulla banca dati della polizia. L'uomo sarebbe già stato noto alle forze dell'ordine per atti osceni. Il sospetto è stato quindi tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo, atteso nella giornata di sabato.