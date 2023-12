Maxi intervento sul verde pubblico, stanziati 240mila euro

Dopo il completamento dell’intervento della nuova area giochi a Viserba, nel giardino pubblico che si affaccia sul Parco del mare nord "Maria Rosa Pellesi”, già fruibile da cittadini e turisti, partiranno dal prossimo febbraio altri importanti interventi di valorizzazione delle aree verdi e arredo urbano della città. In questi giorni, infatti, l’Amministrazione comunale ha completato gli atti necessari per l’affidamento ad Anthea, come stazione appaltante, di tutte le attività necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico 2024. Un piano che include diverse importanti azioni di riqualificazione, che rientrano nel servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del verde urbano nel territorio comunale.

Il progetto prevede diversi interventi di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi e arredo urbano della città. Tra questi, gli interventi più importanti prevedono la realizzazione di una nuova area giochi nel parco Alberto Sordi, dove recentemente sono stati rimossi vecchi giochi e una riqualificazione nell’area gioco in via Zandonai, che verrà dotata di una nuova struttura gioco a castello con scivolo. Si prevede, inoltre, la riqualificazione dell'area verde in via Cavalleria Rusticana e la realizzazione di una nuova area di sgambamento per gli amici a quattro zampe, in via Toniolo a San Vito. I lavori, previsti a partire dal prossimo mese di febbraio, avranno un costo complessivo di quasi 240 mila euro.