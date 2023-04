Giovane promessa del rap condannata per rapina, strappò catenina d'oro a un turista

E' stato ritenuto colpevole e condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, con rito abbreviato la giovane promessa del rap Medy al secolo Mehdi El-Marbouh originario di Bologna. Il 21enne, nell'estate del 2020, insieme ad un gruppo di giovanissimi fu il protagonista di una rapina ai danni di un turista milanese. La notte del 25 luglio, secondo quanto ricostruito, l'artista all'epoca 19enne si trovava con dei minorenni quando la gang aveva preso di mira un giovane. Dopo averlo immobilizzato, il gruppo aveva strappato dal collo della vittima una catenina d'oro per poi fuggire in spiaggia. Il turista era riuscito a dare l'allarme ai carabinieri che, quella notte, si erano messi sulle tracce del rapper per poi arrestarlo in flagranza. Il 21enne, finito a processo per rapina, era difeso dall'avvocato Roberto D'Errico del Foro di Bologna che ha già preannunciato il ricorso in Appello sottolineando come il suo assistito provenga da una difficile situazione.

El-Marbouh, infatti, nel novembre del 2021 era stato arrestato a Bologna per un cumulo di pene dovuti a reati commessi quando era minorenne. In quella occasione il rapper aveva trasmesso le fasi del suo ammanettamento da parte della polizia di Stato in una diretta su Instagram. Mentre gli agenti operavano, il video ha macinato decine di migliaia di visualizzazioni e commenti da parte dei fan dell'artista. Sui social Medy è considerato un talento emergente del rap, aveva raccontato della sua adolescenza difficile, di un periodo già trascorso in carcere. E aveva dedicato un brano, 'Chiamare', a tutti i ragazzi che finiscono negli istituti penitenziari minorili.